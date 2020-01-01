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غزة: الاتصالات توضّح حول سرقة مقسم الرمال

الأحد 23 فبراير 2020 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الاتصالات توضّح حول سرقة مقسم الرمال


غزة / سما/

استنكرت شركة الاتصالات الفلسطينية عملية التخريب و السرقة التي تعرض لها مقسمها مساء السبت في منطقة الرمال " شارع أحمد عبد العزيز" بغزة ونتيجة لها تعطلت الخدمة الهاتفية وخدمة خط النت لدى 274 مشتركا.

واوضحت الشركة ان السرقة طالت ايضا شبكة الكوابل الموجودة في مدينة الزهراء.

وأضافت الشركة ان من قام بالسرقة لم يكترث الى الضرر المباشر الذي لحق بالمشتركين في المنطقة، حيث ان الشركة لن تتمكن من اعادة الخدمة لهم نظراً لعدم توفر المواد البديلة، نتيجة لتعرض المستودع الرئيسي للسرقة سابقاً.

وأكدت الشركة أنها تتابع مع كافة الجهات المسؤولة والمختصة لاعادة المسروقات السابقة الى مستودعها اضافة الى محاسبة الفاعلين عن هذه السرقة التي حرمت مشتركيها من الخدمات، موضحة أنّ تكرار مثل هذه الاعمال التخريبية سيؤدي الى توقف الشركة عن خدماتها في القطاع في ظل منع الاحتلال ادخال المواد البديلة للقطاع عقب سرقة مستودعها الرئيسي بالزوايدة.

ويذكر ان هذه المرة الثانية التي تتعرض شركة الاتصالات لعملية سرقة وتخريب، حيث استنكرت الشركة في الرابع من هذا الشهر، عملية السطو التي تعرض لها المستودع الرئيسي للشركة في منطقة الزوايدة بغزة، والتي أسفرت عن سرقة محتوياته، والتي تقدر بنحو 15 مليون شيكل، الأمر الذي حال دون تقديم الخدمة لشريحة واسعة من أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية.

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