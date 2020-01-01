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نابلس: تسليم رسالة للصليب الأحمر حول ظروف الأسرى الصحية

الأحد 23 فبراير 2020 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
نابلس: تسليم رسالة للصليب الأحمر حول ظروف الأسرى الصحية


نابلس / سما /

 سلمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في نابلس، اليوم الأحد، رسالة عاجلة للجنة الدولية للصليب الأحمر، حول ظروف الأسرى الصحية، خاصة الأسير السبعيني موفق عروق الذي يعاني ظروفا صحية صعبة.

وطالبت اللجنة في رسالتها، بالتدخل الفوري لحماية الأسير العروق والحفاظ على كرامته وإنسانيته، في ظل الهجمة الشرسة التي تنتهجها إدارة مصلحة السجون، والتي زادت وتيرتها في ظل الدعاية الانتخابية للأحزاب الاسرائيلية المتنافسة على مقاعد الكنيست الإسرائيلية في سبيل تحسين شروط الفوز للمرشحين على حساب معاناة أسرانا داخل السجون.

وجاء في الرسالة "أنه في الرابع من شباط الحالي يحيي العالم اليوم العالمي لمرضى السرطان وفي سبيل الحد من هذا المرض القاتل، وخلف قضبان الاحتلال هناك 22 حالة مرضية تعاني من هذا المرض القاتل وعلى رأسهم الأسيران المسنان فؤاد الشوبكي وعمره 88 عاما، وموفق العروق 77 عاما، وفواز بعارة وطارق العاصي".

وقالت إن الأسرى المرضى يعانون من سياسة الإهمال الطبي المتعمد وعلى اثر ذلك ارتقى في العام الماضي نتيجة هذا الإهمال الأسيران بسام السايح، وسامي أبو دياك، ما رفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 222 أسيرا.

وطالبت الرسالة الصليب الاحمر بتكثيف زياراته للأسرى في سجون الاحتلال، والتي تشهد حالة من التصعيد غير المسبوق وطمأنة أهالي الأسرى، ومخاطبة إدارة مصلحة السجون، للالتزام بالمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية وفي المقدمة منها ميثاق جنيف.

#نابلس #اسرى #الصليب الاحمر #ظروف صحية

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