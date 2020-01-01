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بابا الفاتيكان يحذر من طرح حلول سلام غير عادلة

الأحد 23 فبراير 2020 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
بابا الفاتيكان يحذر من طرح حلول سلام غير عادلة


باري /سما/

حذر بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الأحد، من طرح حلول سلام غير عادلة قد تولّد أزمات جديدة.

وقال البابا خلال كلمة أمام أساقفة الشرق الاوسط والمتوسط المجتمعين في مدينة باري الايطالية، اجتماع "البحر المتوسط، حدود السلام" الذي دعا له مجلس أساقفة ايطاليا، "علينا أن لا ننسى الصراع الذي لم يُحلّ بعد بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وتابع: مدعوون إزاء الانقسامات والصراعات الاقتصادية والدينية والمذهبية والسياسية، إلى تقديم شهادة للوحدة والسلام، وهذا ما نفعله انطلاقاً من إيماننا وانتمائنا إلى الكنيسة، متسائلا ما هو الإسهام الذي يمكن أن نقدّمه في منطقة المتوسط.

وأشار البابا فرنسيس إلى أن منطقة المتوسط تشهد اليوم انعدام الاستقرار والحروب، سواء في الشرق الأوسط أو في أفريقيا الشمالية، إضافة إلى الصراعات بين الأعراق المختلفة والجماعات الدينية والمذهبية.

 
#بابا الفاتيكان

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