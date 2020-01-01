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"التيار الاصلاحي": تنكيل الاحتلال بجثة الشهيد "الناعم" جريمة دموية

الأحد 23 فبراير 2020 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التيار الاصلاحي": تنكيل الاحتلال بجثة الشهيد "الناعم" جريمة دموية


غزة / سما/

استنكر تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة "فتح"، اليوم الأحد، الجريمة التي أقدم عليها الاحتلال الإسرائيلي بإعدام الشباب الأعزل بالقرب من السياج الحدودي شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأكد في بيان صحفي، أن التنكيل بجثمان الشهيد "الناعم" بصورةٍ هزت كل الضمائر الحية جريمة تضاف إلى سجل الإجرام الدموي بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل، وهي جريمة لا ينبغي أن تمر دون توقف المنظمات الحقوقية الدولية التي يجب أن تقاضي الاحتلال على جريمة الحرب التي اقترفها عن سبق إصرارٍ وترصد.

وشدد على أن هذه الجرائم لن تكسر إرادة شعبنا المناضل، بل ستزيده إصراراً على الثبات على حقه وتمسكه بأرض وطنه السليب، وصموده في مقاومة المحتل وبكافة السبل المتاحة دفاعاً عن حقوقه وثوابته الوطنية.

#فتح #جريمة خانيونس #الاحتلال #التيار الاصلاحي

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