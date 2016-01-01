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الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف خطط الاستيطان "الاسرائيلية"

الأحد 23 فبراير 2020 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف خطط الاستيطان "الاسرائيلية"


القاهرة /سما/

 أكدت جامعة الدول العربية، أن إعلان "اسرائيل" بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية المحتلة، والاعلان عن خطة تهدف لإقامة حي استيطاني على أراضي مطار القدس الدولي "مطار قلنديا"، يأتي في إطار تواصل وتصاعد العدوان الإسرائيلي على حقوق ووجود الشعب الفلسطيني، بتشجيع ورعاية من الإدارة الأميركية وبتوافق مع "صفقة القرن".

وأكد الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي في بيان له اليوم الأحد أن هذا المخطط الاستيطاني الاستعماري غير القانوني الذي جاء في إطار الحملة الانتخابية لليمين الإسرائيلي المتطرف القائمة، سيؤدي إلى عزل القدس الشرقية عزلا تاما عن الضفة الغربية ويعمل على تكريس نظام الفصل العنصري وخلق المعازل، وتقوض تواصلها الجغرافي، وتدمر مبدأ حل الدولتين.

وطالب الأمين العام المساعد، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنفاذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة خاصة القرار رقم 2334 لعام 2016، مشيرا إلى أن إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) تتعمد الإطاحة بالمنظومة الدولية، خاصة الأمم المتحدة وقراراتها.

#الجامعة العربية #استيطان #الضفة الغربية

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