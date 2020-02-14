الطيراوي يدافع عن المدني ويحمل "تنفيذية المنظمة ومركزية فتح" تبعات عمل لجنة التواصل

رام الله / سما /

حمّل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي، اليوم الأحد، تبعات عمل لجنة التواصل في منظمة التحرير، وتبعات الحملة التي تضمنتها وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقف الرافضة والمدينة لمشاركة أعضاء من اللجنة في اللقاء الذي ضم أيضاً شخصيات من منتدى السلام الفلسطيني مع برلمان السلام الإسرائيلي يوم الجمعة 14/2/2020، حمّل تبعاتها للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح مجتمعتين.

وتضامن الطيراوي مع رئيس لحنة التواصل محمد المدني الذي شهد له بحرصه الوطني، الذي قدم استقالته من مهام عمله في لجنة التواصل للرئيس عباس.

وعبر عن صدمته من اللجنة المركزية الذي اعتبر موقفها صادماً ومقلقاً حين أحجمت في الدفاع عنه وهو الذي قبل تكليفه بهذه المهمة دون رغبته، معتبراً هذا القبول انسجاماً مع قناعته في أن النضال لأجل القضية لا يتوقف في مكان أو لحظة أو زمن.

وقال الطيراوي إن مركزية "فتح" مجتمعة تتحمل تحديداً مسؤولية عمل اللجنة المذكورة وليس المدني منفرداً، وهو الذي تحمل سلبيات هذه المهمة في أكثر من موقف.