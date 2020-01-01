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"الديمقراطية": جريمة خانيونس ممنهجة وتعبر عن وحشية الاحتلال وعنجهيته

الأحد 23 فبراير 2020 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الديمقراطية": جريمة خانيونس ممنهجة وتعبر عن وحشية الاحتلال وعنجهيته


غزة / سما /

استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وبشدة الجريمة البشعة والوحشية، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت الجبهة إن تنكيل قوات الاحتلال بجثمان الشاب الشهيد محمد الناعم، يعبر عن وحشية الاحتلال وعنجهيته ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، مؤكدة أن تلك الجريمة الممنهجة والتي تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال المتواصلة، ترقى لجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية والقانون الدولي والإنساني.

وحملت الجبهة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجيشها المسؤولية الكاملة عن الجريمة البشعة ونتائجها وكافة تبعاتها، مشددة أنها لن تسمح للاحتلال المتعطش للدماء بالتطاول على أبناء شعبنا، وارتكاب مزيد من الجرائم واستخدامها في بازار الانتخابات الإسرائيلية.

وأضافت الجبهة: أن "غياب الرادع الدولي، واستمرار صمت المجتمع الدولي تجاه الجرائم الإسرائيلية، يدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الإمعان في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".

وأكدت أن تلك الجريمة لن ترهب شعبنا بل تزيده إصراراً على مواصلة نضاله بقوة وعزيمة حتى رحيل الاحتلال الإسرائيلي وإنجاز العودة والحرية وتقرير المصير.

#الجيهة الديمقراطية #الاحتلال #جريمة خانيونس #الشهيد الناعم #غزة

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