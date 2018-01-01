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فتح "ساحة غزة": تقليص خدمات "أونروا" يؤكد المؤامرة لشطب قضية اللاجئين

الأحد 23 فبراير 2020 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح "ساحة غزة": تقليص خدمات "أونروا" يؤكد المؤامرة لشطب قضية اللاجئين


غزة / سما /

وجهت "لجنة اللاجئين" بحركة فتح-ساحة غزة، اليوم الأحد، سلسلة من المطالبات لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لما يتعرض له اللاجئون في الوقت الحالي وسط تقليص للخدمات التي تقدمها لهم.

وقالت اللجنة، في بيان صحفي، إن "الأونروا" بدأت بتقليص خدماتها المقدمة للاجئين تدريجياً وهو ما يؤكد أننا أمام مؤامرة لشطب قضية اللاجئين، ولكننا نؤكد أن كل المؤامرات والصفقات لن تثني شعبنا عن الدفاع عن حقوقه حتى العودة والتعويض.

وأوضحت أن برنامج الغذاء المقدم للاجئين يواجه هذه الأيام محاولة التفافٍ جديدةٍ على حقوقهم، وتنصل واضح من خدمات "الأونروا" تجاه اللاجئين، حيث تم اتخاذ قرارات تم إبلاغ الموظفين بها، وتتعلق بالوقف الكلي لزيارات مسح الفقر، بما يضر مباشرةً بما يقارب 9000 أسرة على مستوى قطاع غرة، ويقضي على فرص حصول الأزواج الشابة على حصتها من معونة وكالة الغوث.

وطالبت بإعادة العمل بالزيارات الميدانية لجميع الطلبات المسجلة على برامج "الأونروا"، إعادة دراسة الحالات التي تستلم سلة غذائية طارئة لأن كثير من العائلات ازداد وضعها سوءاً.

وشددت على ضرورة عدم المس بأي موظف ويكفي ما حصل للموظفين اللاجئين من فصل في تموز 2018، مؤكدةً أن على وكالة الغوث تقديم خدمة جيدة بكل أريحية وتفاني للاجئين، والكف عن سياسة المماطلة والتسويف، إضافة عودة الموظفين المفصولين.

وثمنت موقف الجمعية البرلمانية المتوسطية التي دعت حكومات البرلمانات الأعضاء، إلى الاستمرار في دعم وكالة الغوث، إلى حين حل قضية اللاجئين بموجب قرار رقم ١٩٤.

ودعت الكل الفلسطيني للتوحد لإفشال برنامج التقليصات الممنهج ودعوة القائم بأعمال المفوض السيد كريستيان للقدوم إلى غزة وحل هذه القضايا بشكل عاجل.

#اونروا #غزة #فتح #ساحة غزة

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