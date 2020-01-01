وزير الأشغال يتفقد غرفة تجارة وصناعة غزة

غزة / سما /

زار وزير الاشغال العامة والاسكان محمد زيارة غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك.

وكان في استقبال الوزير زيارة، رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة وليد الحصري ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وأشاد زيارة بدور غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة في دعم القطاع الاقتصادي وتذليل كافة العقبات التي تواجه عمل المصانع والشركات الفلسطينية.

وأثنى على الخدمات التي تقدمها الغرفة التجارية للقطاع الاقتصادي بالمحافظات الجنوبية، وأكد حرص الحكومة الفلسطينية برئاسة اشتية على التعاون والعمل بشكل كبير في تطوير القطاع الاقتصادي، والوقوف إلى جانبه ضمن سياسة الحكومة في دعم القطاع الخاص، والسعي الدائم عن توفير تمويل لمواصلة دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.

كما أوضح أن وزارته ستقوم بتقديم الدعم اللازم والتعاون الكامل في مجال البنية التحتية وأعمال التسوية لمشروع إنشاء أرض المعارض، الذي تقوم بالإشراف عليه الغرفة.

بدوره، رحب الحصري بزيارة الوزير والوفد المرافق له، مثمناً هذه الزيارة الهامة التي تنم عن مدى حرص الوزير، على التواصل مع القطاع الخاص، كما أثنى على دور وزارة الأشغال العامة والإسكان في المشاريع التي تنفذها وتشرف عليها في كافة محافظات الوطن.

وأشار إلى أن هذه المشاريع تخدم بالدرجة الأولى أبناء شعبنا، وتساهم في التخفيف من معاناتهم، مؤكدًا على أهمية دور الوزارة، وما تقدمه من مشاريع تنموية تساهم في الارتقاء بالقطاع الاقتصادي.