الاحتلال يواصل إهمال الحالة الصحية للأسير مقداد الحيح

رام الله / سما /

تواصل إدارة سجون الاحتلال إهمال الحالة الصحية للأسير مقداد الحيح (24 عاماً) من بلدة صوريف قضاء الخليل، والقابع حاليا في سجن "ايشل"، وفق ما أفدت هيئة الأسرى، اليوم الأحد.

وقالت إنه عند اعتقال الأسير بتاريخ 22/10/2015 بالقدس المحتلة، أصيب برصاصة بالأذن اليمنى، تسببت بضرر جسيم لمجمع الأعصاب وإصالة بالغة بالفك الأسفل وتغير ملامح الوجه وفقدان السمع بالأذن اليمنى وصعوبة النطق.

وأضافت، أن الأسير أصيب أيضاً برصاصة بالشريان الرئيس بالرقبة بالجهة اليسرى، وبرصاصة باليد اليسرى وبقايا شظايا بالظهر، وتضرر الجزء الأيمن من الدماغ مما أثر سلباً على الجهة اليسرى من الجسم وهي بحالة خدر دائم.

يُشار إلى أن الأسير الحيح وبعد الإصابة مكث بمستشفى (هداسا عين كارم) 40 يوماً بغيبوبة، ما أسفر عن تعفن بالمعدة، ولا يزال يعاني من مشاكل بها حتى اللحظة خصوصا بعد الأكل، حيث أصيب بإسهال‬ مزمن وآلام، كما يشعر بحالة من الإغماء والتشنج في حال تأخره عن الذهاب إلى المرحاض، بحسب هيئة الأسرى.

وذكرت أن الأسير يعاني حالياً من حالة عدم التوازن أثناء المشي، وعدم تطابق الفكين وهو بحاجة إلى عمليات جراحية، وتتعمد إدارة السجون عدم تقديم العلاجات والاحتياجات الطبية اللازمة له وإهمال حالته الصحية.

يذكر أن المحكمة المركزية أصدرت في العام 2016 حكماً بالسجن الفعلي على مقداد الحيح بالسجن لمدة 16 عاماً ونصف، بإدعاء تنفيذه عملية طعن في إحدى المستوطنات جنوب غرب القدس المحتلة، وفق هيئة الأسرى.