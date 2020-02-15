استئصال عين الطفل مالك عيسى

غزة / سما/

استأصل الأطباء، اليوم الأحد، العين اليسرى للفتى مالك وائل عيسى 8 سنوات، جراء إصابته قبل أسبوع في العيسوية، بعيار مطاطي من قبل جنود الاحتلال وهو في طريقه الى منزله بعد انتهاء دوامه المدرسي.

وأوضح وائل عيسى والد الطفل "أن الأطباء انهوا ظهر اليوم العملية الجراحية لطفله تم خلالها استئصال العين اليسرى له، وذلك لعدم تمكن الاطباء من اخاطة الى الجرح الداخلي للعين، حيث حاولوا الاسبوع الماضي في عمليتين جراحيتين اخاطة الجرح لابقاء العين لكن دون جدوى".

وأضاف أن الاطباء قرروا استئصال العين، فبقائها يشكل خطرا على مالك، حيث من الممكن التهاب الجرح الداخلي وبالتالي انتقال التهاب الى الدماغ والعين اليمنى بسبب الكسور في الجمجمة.

وقال:"رغم أن الاطباء اعلنوا بأن مالك فقد البصر في عينه، حاولنا أن تبقى العين شكلا فقط، لكن تم بالتهاية استئصالها رغم صعوبة القرار على مالك وأفراد عائلته".

وتمنى والد مالك أن يكون طفله آخر حالات الاصابة في العين في بلدة العيسوية، قائلا" عدة حالات سجلت خلال السنوات الماضية في العيسوية لفتية وشبان ونسوة فقدوا بصرهم بسبب الأعيرة المطاطية اتمنى وضع الحد لهذه الانتهاكات اليومية في البلدة."

واضاف "الجندي قتل كل أفراد العائلة، ودمرنا لاصابته مالك في عينه، أطالب بمحاسبته ومعاقبته، فيوم الاصابة قبل أسبوع، اقتحمت القوات البلدة واطلقت الأعيرة المطاطية في شارع مكتظ بطلبة المدراس المتوجهين الى منازلهم بعد انتهاء دوامهم المدرسي".

يشار الى ان الطفل مالك اصيب السبت 15/2/2020 وهو برفقة شقيقاته في طريقهم إلى المنزل في العيسوية بعد انتهاء يومهم الدراسي، وبعد توقف الباص بالمحطة دخلوا الى بقالة قريبة، وبعد خروج مالك منها استهدف بعيار مطاطي أصابه في وجهه، وأدى ذلك اضافة الى فقدانه عينه الى نزيف في الدماغ وتكسر في الجمجمة.