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الأوقاف والداخلية تبحثان تنظيم إصدار جوازات سفر حجاج ومعتمري فلسطين

الأحد 23 فبراير 2020 02:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف والداخلية تبحثان تنظيم إصدار جوازات سفر حجاج ومعتمري فلسطين


رام الله / سما /

بحث وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، اليوم الأحد، ووكيل وزارة الداخلية يوسف حرب سبل التعاون المشترك خاصة بما يتعلق بسرعة إنجاز وتنظيم إصدار جوازات سفر حجاج ومعتمري فلسطين.

وأكد أبو الرب استعداد الوزارة التام للتعاون مع وزارة الداخلية/الإدارة العامة للجوازات وتقديم ما يلزم، خاصة الأوراق المتعلقة بسفر الحجاج والمعتمرين وفق الإجراءات القانونية المتبعة والصادرة من الإدارة العامة للحج والعمرة، وتذليل كافة العقبات أمام الحالات الخاصة  ليتمكن المواطن من أداء العمرة والحج بالموعد المحدد  .

بدوره، شدد حرب على حرص واستعداد كافة الطواقم بالإدارة العامة العامة للجوازات لتقديم كافة الخدمات المطلوبة للتخفيف عن الحاج والمعتمر وإنجاز معاملاته بأقصى سرعة ممكنة ووفق النظام المعمول به والآلية المتفق عليها مع وزارة الأوقاف لمنع وقوع أية إشكاليات 

#وزارة الأوقاف #وزارة الداخلية #جوازات سفر #حجاج #المعتمرين

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