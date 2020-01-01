هلال القدس يصل الاردن لمواجهة الجيش السوري في كأس الاتحاد الاسيوي

رام الله / سما /

وصل كافة افراد بعثة نادي هلال القدس الى العاصمة الاردنية عمان ظهر أمس السبت استعدادا لمواجهة نادي الجيش السوري يوم الاثنين القادم في تمام السادسة مساء على ملعب الملك عبدالله بالقويسمة لحساب الجولة الثانية من المجموعة الاولى لبطولة كأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم .

وباشر نادي هلال القدس تدريباته على مدار يومي السبت والاحد فيما من المقرر ان يعقد الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عصر الاحد .

واختار نادي هلال القدس لعب مبارياته البيته مع فريقي الجيش السوري والعهد اللبناني في العاصمة الاردنية عمان بعد طلب الاتحادالاسيوي لنادي الهلال باختيار ملعب بديل عن فيصل الحسيني بالقدس بدعوى عدم دخول الفريقين السوري واللبناني الاراضي المحتلة .

ويحتاج نادي هلال القدس للفوز في هذه المباراه لتعزيز تواجده في البطولة خاصة بعد خسارته من نادي العهد اللبناني بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما في بيروت قبل اسبوعين .