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لهذا السبب .. تأجيل 3 مباريات في الدوري الإيطالي

الأحد 23 فبراير 2020 02:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب .. تأجيل 3 مباريات في الدوري الإيطالي


وكالات / سما /

أعلنت الحكومة الإيطالية، عن إلغاء جميع الفعاليات الرياضية في منطقتي لومبارديا وفينيتو شمال البلاد، بسبب اكتشاف حالات إصابة بفايروس كورونا فيهما، خلال اليومين الماضيين.

وبالتالي سيتم تأجيل مباراة انتر ميلان مع ضيفه سامبدوريا، التي كانت مقررة الليلة، ضمن الجولة 25 للدوري الإيطالي، لأن المباراة ستقام في مدينة ميلان التابعة لإقليم لومبارديا.

وكذلك تأجيل مباراة أتالانتا مع ساسولو والتي كان من المقرر إقامتها بمدينة بيرجامو في لومبارديا، وهيلاس فيرونا مع كالياري التي كان من المقرر إقامتها في مدينة فيرونا الواقعة في فينيتو.

#الدوري الإيطالي

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