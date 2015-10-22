هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل إهمال الحالة الصحية للأسير مقداد الحيح

رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية ومصلحة سجونها، تواصل إهمال الحالة الصحية للأسير مقداد الحيح 24 عاما من بلدة صوريف قضاء الخليل، والقابع حاليا في سجن ايشل.

ولفتت الهيئة، الى أن الأسير الحيح، يعاني من اصابة عندما اعتقل بتاريخ 22/10/2015 بالقدس برصاصة بالاذن اليمنى، حيث تسببت بضر جسيم لمجمع الاعصاب واصابة بالغة بالفك الاسفل، وتغير ملامح الوجه وفقدان السمع بالاذن اليمنى، وصعوبة بالنطق، كما اصيب برصاصة بالشريان الرئيسي بالرقبة بالجهه اليسرى، وبرصاصة باليد اليسرى وبقايا شظايا بالظهر، وتضرر الجزء الايمن من الدماغ مما اثر سلبا على الجهه اليسرى من الجسم وهي بحالة خدر دائم.

وقالت الهيئة، أن الاسير بعد الاصابة مكث بمستشفى هداسا عين كارم 40 يوم بغيبوبة، ادت الى تعفن بالمعدة وما زال يعاني من مشاكل بها حتى اللحظة وخصوصا بعد الاكل، حيث يصاب باسهال مزمن وآلآم، كما يشعر الأسير بحالة من الاغماء والتشنج بحال تاخره عن الذهاب للمرحاض.

وأوضحت، أن الاسير يعاني حاليا من عدم التوازن اثناء المشي، وعدم تطابق الفكين وهو بحاجة الى عمليات جراحية، وتتعمد إدارة السجون عدم تقديم العلاجات والاحتياجات الطبية اللازمة له وإهمال حالته الصحية.

يذكر أن المحكمة المركزية أصدرت في العام 2016 حكماً بالسجن الفعلي على مقداد الحيح بالسجن لمدة 16 عاماً ونصف، بإدعاء تنفيذه عملية طعن في إحدى المستوطنات جنوب غرب القدس المحتلة.