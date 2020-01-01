فيديو.. والدة طفل قصي خولي تفضحه : كاذب وممثل في الواقع

وكالات / سما /

نشرت شابة تدعى ​مديحة الحمداني​ مقطع فيديو أكدت فيه انها والدة ابن الممثل السوري قصي خولي دون ان تكشف ان كانا متزوجين او مطلقين، وظهرت وهي منهارة وكشفت عن المصاعب التي واجهتها في حياتها بسبب خولي .

وفي التفاصيل نفت مديحة ان تكون راقصة تعري او "بنت شارع" كما يصفها البعض ، وقالت انها تعمل في اهم الشركات في دبي التي تعرفت عبرها على قصي.

وتابعت مهاجمة والد ابنها الذي وضعها هي وابنه في مواقف محرجة، ووصفته بالممثل في الحياة الواقعية اذ انه لا يلعب دور الاب مثلما تكلم في احدى المقابلات التي صرحها فيها انه يحمم ابنه مرتين في اليوم.