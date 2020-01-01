  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

فيديو.. والدة طفل قصي خولي تفضحه : كاذب وممثل في الواقع

الأحد 23 فبراير 2020 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. والدة طفل قصي خولي تفضحه : كاذب وممثل في الواقع


وكالات / سما /

نشرت شابة تدعى ​مديحة الحمداني​ مقطع فيديو أكدت فيه انها والدة ابن الممثل السوري قصي خولي دون ان تكشف ان كانا متزوجين او مطلقين،  وظهرت وهي منهارة وكشفت عن المصاعب التي واجهتها في حياتها بسبب خولي .

وفي التفاصيل نفت مديحة ان تكون راقصة تعري او "بنت شارع" كما يصفها البعض ، وقالت انها تعمل في اهم الشركات في دبي التي تعرفت عبرها على قصي.

وتابعت مهاجمة والد ابنها الذي وضعها هي وابنه في مواقف محرجة،  ووصفته بالممثل في الحياة الواقعية اذ انه لا يلعب دور الاب مثلما تكلم في احدى المقابلات التي صرحها فيها انه يحمم ابنه مرتين في اليوم.

#​مديحة الحمداني #قصي خولي

الأكثر قراءة اليوم

غاضب من أعضاء فتح.. "كان" تزعم: استقالة محمد المدني من لجنة "التواصل مع المجتمع الإسرائيلي"

تعميم عاجل من "الصحة" بخصوص الوفد الكوري الذي زار فلسطين مؤخرا

رئيس الموساد وقائد الجبهة الجنوبية بجيش الاحتلال زارا قطر مطلع شهر الجاري

مرفق رابط الفحص.. إعلان هام للمستفيدين من المنحة القطرية للأسر الفقيرة بغزة

صحيفة عبرية تكشف : تقدم في مفاوضات التهدئة بين إسرائيل وحماس

غزة : وفاة موقوف لدى أجهزة الأمن

أميركا تنأى بنفسها عن اتهامات روسية لوقوفها خلف كورونا

الأخبار الرئيسية

سرايا القدس تدعو المجاهدين للاستعداد للقتال.. وتؤكد اختراق وتوغل آليات العدو عدوان واضح

"بينت" يؤيد كيفية تعامل الجيش مع جثة شهيد سرايا القدس في خانيونس

الجهاد : دماء الشهداء لن تذهب هدراً وحسابنا مع العدو مفتوح

صورة.. الكشف عن هوية الشهيد الذي ارتقى شرق خانيونس وسرايا القدس تنعيه

o

فيديو : الاحتلال ينكل بجثمان شهيد خانيونس بطريقة إجرامية وبشعة