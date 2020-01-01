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شاهد الفيديو : جيش الاحتلال ينشر فيديو يزعم أنه لخلية الجهاد شرق خانيونس

الأحد 23 فبراير 2020 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد الفيديو : جيش الاحتلال ينشر فيديو يزعم أنه لخلية الجهاد شرق خانيونس


غزة / سما /

نشر جيش الاحتلال مساء اليوم الاحد مقطع فيديو زعم انه لخلية تابعة لحركة الجهاد الاسلامي حاولت زرع عبوة ناسفة بالقرب من السياج الفاصل جنوب قطاع غزة.

وزعم جيش الاحتلال ان الخلية نفذت عمليتيْن لزرع عبوات ناسفة في الأشهر الأخيرة بالقرب من السياج.كما نشر جيش الاحتلال صورة زعم ان خلية الجهاد الاسلامي زرعتها صباح اليوم قرب السياج.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت مصادر طبية في غزة، عن استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين، صباح اليوم، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحيّ تجاه مجموعة من الشبان شرق بلدة الفراحين شرقي خانينس، جنوب قطاع غزة.

 
 
 
#جيش الاحتلال #الجهاد الاسلامي #شهيد

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