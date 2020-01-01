  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشعبية: استقبال قطر لرئيس الموساد الصهيوني غير بعيد عن صفقة القرن

الأحد 23 فبراير 2020 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية: استقبال قطر لرئيس الموساد الصهيوني غير بعيد عن صفقة القرن


غزة / سما/

 أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشدة استقبال دولة قطر لرئيس جهاز الموساد وقيادات أمنية أخرى من الكيان الصهيوني، مؤكدة بأن مخاطر ذلك لن يغطيه الرشوة المالية التي تُقدّمها قطر للفلسطينيين، فالتطبيع الذي كانت دولة قطر سبّاقة إليه وتَعمّق بتبعيّتها وانغماسها في المخططات المعادية للأمة العربية هو الناظم لسياساتها مع الكيان الصهيوني، والمحدد لموقفها من مخططات تصفية القضية الوطنية الفلسطينية، وترى الجبهة أنّ استقبال رئيس الموساد الصهيوني يأتي في هذا السياق.

ودعت الجبهة أطراف الحركة الوطنية الفلسطينية التي تُقيم علاقة مع دولة قطر إلى تغليب التصدي للسياسات القطرية التطبيعية مع الكيان الصهيوني وغيرها من السياسات الضارة بمصالح الأمة العربية، على الرشوة التي تقدّمها قطر للفلسطينيين والتي هي ليست بعيدة عن ترتيبات يجري إعدادها لتنفيذ صفقة القرن عبر بوابات عربية وغيرها.

ودعت الجبهة الشعب القطري وخاصة الشباب منه الرافض للتطبيع إلى التصدي الحازم لكل أشكال التطبيع واللقاءات مع الكيان الصهيوني التي يجريها النظام القطري، كما طالبت القوى الوطنية العربية إلى مواصلة العمل على مواجهة سياسات التطبيع والتصدي لكل من يقدم عليها.

#قطر #الموساد #صفقة القرن

الأكثر قراءة اليوم

غاضب من أعضاء فتح.. "كان" تزعم: استقالة محمد المدني من لجنة "التواصل مع المجتمع الإسرائيلي"

تعميم عاجل من "الصحة" بخصوص الوفد الكوري الذي زار فلسطين مؤخرا

رئيس الموساد وقائد الجبهة الجنوبية بجيش الاحتلال زارا قطر مطلع شهر الجاري

مرفق رابط الفحص.. إعلان هام للمستفيدين من المنحة القطرية للأسر الفقيرة بغزة

صحيفة عبرية تكشف : تقدم في مفاوضات التهدئة بين إسرائيل وحماس

غزة : وفاة موقوف لدى أجهزة الأمن

أميركا تنأى بنفسها عن اتهامات روسية لوقوفها خلف كورونا

الأخبار الرئيسية

"بينت" يؤيد كيفية تعامل الجيش مع جثة شهيد سرايا القدس في خانيونس

الجهاد : دماء الشهداء لن تذهب هدراً وحسابنا مع العدو مفتوح

صورة.. الكشف عن هوية الشهيد الذي ارتقى شرق خانيونس وسرايا القدس تنعيه

o

فيديو : الاحتلال ينكل بجثمان شهيد خانيونس بطريقة إجرامية وبشعة

محدث: شهيد وإصابات برصاص الاحتلال شرق خانيونس