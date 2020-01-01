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الشرطة الاسترالية تقتل رجلا يهدد المارة بسكين

الأحد 23 فبراير 2020 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الاسترالية تقتل رجلا يهدد المارة بسكين


وكالات / سما /

أطلقت الشرطة الأسترالية النار اليوم الأحد على رجل داخل سيارة خارج فندق بوسط مدينة بريسبان ما تسبب في مقتله .

وقال متحدث باسم شرطة كوينزلاند لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إن رجلاً قتل ونقل شخص آخر للمستشفى، مضيفًا أن التحقيقات جارية وأن "كل شيء تحت السيطرة".

ونصحت شرطة كوينزلاند سائقي السيارات والمشاة بتجنب المنطقة في منشور عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي .

وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية "إيه بي سي" إن الرجل كان داخل السيارة عندما أطلقت الشرطة عليه النار بالقرب من فندق "ويستين" في شارع ماري في المنطقة التجارية المركزية في بريسبان.

وقالت "إيه بي سي" قبل لحظات من إطلاق النار، التقط سائق قريب لقطات للضباط وهم يشهرون أسلحتهم تجاه سيارة بابها مفتوح.

وقال شهود لـ"إيه بي سي" إنهم رأوا رجلاً بسكين يهدد الناس. وأوضحوا أنه تعرض لإطلاق النار بعدما لم يذعن لأوامر الشرطة التي طلبت منه التخلي عن السكين.

#الشرطة الاسترالية #استراليا

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