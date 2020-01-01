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اسرائيل تعزل 200 سائح كوري في قاعدة عسكرية بالقدس

الأحد 23 فبراير 2020 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تعزل 200 سائح كوري في قاعدة عسكرية بالقدس


القدس المحتلة / سما /

يستعد الجيش الإسرائيلي لعزل حوالي 200 سائح من كوريا الجنوبية في قاعدة عسكرية في مستوطنة "جيلو" بالقدس.

وخلال فترة الحجر الصحي على الكوريين، لن يكون هناك تواجد للجنود في المنطقة وذلك بالتنسيق بين وزارة الجيش ووزارة الصحة ومجلس الأمن القومي.

وقالت صحيفة معاريف العبرية: "بناءً على طلب مجلس الأمن القومي، تحقق مؤسسة الجيش حاليًا في حلول لاستيعاب الوفد السياحي الكوري الجنوبي بالتنسيق مع إرشادات وزارة الصحة".

واتخذت وزارة الصحة الاسرائيلية عددًا من القرارات فيما يتعلق بالسياح الكوريين:

1. يجب على أي شخص كان على اتصال مع مجموعة السياح تطبيق العزل المنزلي مدة 14 يومًا منذ آخر اتصال مع المجموعة.

ويجب أن يكون أي شخص قد ذهب إلى كوريا الجنوبية أو اليابان ان يعزل نفسه ايضا لمدة 14 يومًا - بمعزل حتى يتم انقضاء 14 يومًا من مغادرته، بالإضافة إلى من جاء من الصين وهونج كونج وماكاو وسنغافورة وتايلاند.

واعتبارا من اليوم، حظرت اسرائيل دخول غير المقيمين الذين كانوا في كوريا الجنوبية قبل وصولهم إلى إسرائيل.

واعتبارًا من الاثنين، سيتم تطبيق هذا التوجيه أيضًا على القادمين من اليابان. كما يجب فحص أي شخص كان في تايوان أو إيطاليا أو أستراليا ويعاني من أعراض المرض وفقًا للإرشادات الواردة في موقع وزارة الصحة الاسرائيلية.

#اسرائيل #عزل #فيروس كورونا #كوريا الجنوبية #سواح

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