"بينت" يؤيد كيفية تعامل الجيش مع جثة شهيد سرايا القدس في خانيونس

القدس المحتلة / سما /



رد وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينت على الانتقادات التي وجهت للجيش في أعقاب انتشال جثمان شهيد فلسطيني بواسطة جرافة عسكرية بعد أن قتله الجيش الإسرائيلي صباح اليوم شرق خانيونس.



وقال بينت في تصريحات له "تعبت من الانتقاد الوحشي لليسار من اللاإنسانية باستخدام جرافة لجلب لنا جثة فلسطيني حاول قتل إسرائيليين"، وفق زعمه.



وخاطب المنتقدين بالقول: "أنت لست إنسانا! حماس تحتجز جثت أورون شاؤول وهدار غولدين، وأنا أدعم الجيش الذي قتل الفلسطيني وأخذ الجثة، وينبغي القيام بذلك في مواجهتهم، وسنعمل بشكل أكبر ".

من جهتها نقلت اذاعة جيش الاحتلال عن مصادر امنية قولها ان تل ابيب وجهت رسالة شديدة اللهجة لفصائل غزة مفادها انهم سيخسرون المال والتسهيلات في حال رد الجهاد الاسلامي على قتل احد عناصرها في جنوب قطاع غزة .

وقالت المصادر "نامل ان يتفهم اهالي غزة مصالحهم في العمل والحياة بعيدا عن الجهاد وبعض الفصائل المارقة التي لا تؤمن بالهدوء والسلام " مشيرة الى ان جيش الاحتلال سيرد على الجهاد بقسوة لانه يعيق الهدوء ويحاول المس بالجيش وسكان جنوب البلاد دون توقف.



في وقت سابق، أكد الناقد اليساري أوبنهايمر أن انتشال جثة فلسطيني بواسطة جرافة أمر مخزٍ ومثير للصدمة ولن يجلب المساعدة فيما يتعلق بعودة الجنود والأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.



وقال: "أولئك الذين يريدون عودة الجنود عليهم أن يطالبوا الحكومة بالمضي قدماً في صفقة تبادل تشمل الأسرى، وجميع الفظائع والجرائم التي نقوم بها ستكون بلا جدوى".

