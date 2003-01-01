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هيئة الأسرى: الأسير موفق عروق محتجز بمشفى "برزلاي" بوضع صحي حرج

الأحد 23 فبراير 2020 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صادر عنها ظهر الأحد، أن الأسير المصاب بالسرطان موفق عروق (77 عاماً)، بوضع صحي مقلق وحرج ويقبع حالياً بمشفى "برزلاي" الإسرائيلي.

وأوضحت الهيئة بتقريرها أن مضاعفات خطيرة طرأت على حالته الصحية، حيث يعاني الأسير من آلام حادة وارتفاع بدرجة الحرارة، وفقد من وزنه الكثير، ولا يستطيع الأكل أو الشرب، ويتم تزويده بالغذاء من خلال أنبوب مخصص للتغذية يتم إدخاله عبر فتحة جراحية في المعدة.

ولفتت الهيئة أن أطباء الاحتلال كان قد اكتشوا إصابته بالسرطان في الكبد والمعدة خلال شهر تموز الماضي،  لكن إدارة سجون الاحتلال ماطلت بتحويله للمستشفى لتلقي العلاج الكيماوي حتى شهر تشرين الثاني الماضي مما أدى إلى تفاقم حالته، وبداية الشهر الجاري خضع عروق لعملية جراحية لاستئصال المعده وورم سرطاني في الأمعاء، لكنه لا يزال بحاجة ماسة لمتابعة طبية حثيثة لحالته. 

من الجدير ذكره أن الأسير عروق من يافة الناصرة في الداخل المحتل ومعتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسّجن لـ(30 عامًا)، وهو واحد من عشرة أسرى على الأقل يعانون من  مرض السرطان بدرجات متفاوتة، وتواصل سلطات الاحتلال احتجازهم بأوضاع اعتقالية مأساوية لا تناسب أوضاعهم الصحية الصعبة. 

#هيئة الأسرى

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