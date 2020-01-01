مستوطنون يواصلون تسييج المراعي ويطردون الرعاة في الأغوار الشمالية

الأغوار / سما /

واصل المستوطنون، اليوم الأحد، تسييج مساحات واسعة من الأراضي الرعوية في الأغوار الشمالية، كما لاحقوا الرعاة وطردوهم من المراعي في المنطقة.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة : إن المستوطنين يواصلون لليوم الثاني على التوالي عمليات تسييج الأراضي الرعوية شمال خربة سمرة، وشرق خلة مكحول، ليمنعوا الرعاة من الوصول إلى أراضيهم.

وأضاف ان المستوطنين شرعوا بملاحقة الرعاة في المنطقتين وطردهم من المراعي، موضحا أن عمليات التسييج ستؤدي إلى إغلاق آلاف الدونمات في عدة مناطق من الأغوار الشمالية، ومنع الرعاة الفلسطينيين من الوصول إليها.