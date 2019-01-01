الجوجو: غزة تمر بمرحلة "العنوسة المركبة"

غزة / سما /

قال حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة، اليوم الأحد، إن القطاع يمر بحالة تسمى "العنوسة المركبة"، والتي تعني عزوف الشباب في سن 30 عامًا وما فوق عن الزواج بسبب افرازات الواقع الاقتصادي الصعب، وكذلك عنوسة الفتيات.

وبين الجوجو خلال لقاء مع مسؤول، أن هناك انخفاضًا في نسبة الزواج خلال العام الماضي مقارنةً بالعام الذي سبقه، معتبرًا ذلك أنه مؤشر خطير بفعل الحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، والتي انعكست سلبيًا على تعداد الزواج.

وأشار إلى أن هناك انخفاضًا في معدلات الطلاق مقابل الزواج، حيث بلغ عدد حالات الطلاق عام 2019 (3217 ) حالة، وتم الرجعة في عدد (120) حالة طلاق.

وبين الجوجو، أن حالات الطلاق لا تعود لارتفاع نسبته مقارنة بالزواج، بل بسبب انخفاض الزواج، داعيًا الوطنيين والشرفاء الفلسطينيين للعمل على حل مشاكل الشباب مع توفير العمل والمسكن ومتطلبات الحياة الكريمة.

وقال "إن الحصار المفروض على قطاع غزة والوضع الاقتصادي الصعب الذي يعانيه القطاع تسبب بشكل أساسي في زيادة التفكك المجتمعي والأسري ما ساهم في زيادة حالات الطلاق مقارنة بالزواج رغم انخفاض عدد الحالات مقارنة بالعام الماضي".

وطالب الجوجو المجتمعات الدولية والجهات الرسمية برفع الحصار المفروض على قطاع غزة الذي يتحمل مسؤولية المشاكل الاجتماعية بشكل مباشر.