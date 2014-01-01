نتنياهو يوافق على بناء الف وحدة استيطانية في القدس المحتلة

القدس المحتلة / سما /

من المتوقع أن يوافق ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزارة "البناء والاسكان" في الأيام المقبلة على مناقصات لبناء 1000 وحدة استيطانية في منطقة "جفعات هاماتوس" أو "تلة الطائرة" عند منطقة بيت صفافا في القدس.

ويأتي ذلك بعدما أعلن نتنياهو الأسبوع الماضي عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية، فيما قال الفلسطينيون إنه سعي لكسب أصوات اليمين عشية الانتخابات، وحذروا من أنه "سيجر المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف".

وأشارت قتاة"كان"، صباح الاحد، إلى أن هذه المناقصات التي ستوافق الحكومة على البدء بإنشائها في منطقة كانت قيد التجميد منذ عام 2014 بسبب معارضة أمريكية وألمانية للبناء فيها.

وبدوره، قال مسؤول كبير في بلدية القدس، "هذه المرة ستكون مناقصات وسيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة".

وأدانت كل من وزارات الخارجية الألمانية والفرنسية والأردنية، الجمعة، إعلان نتنياهو بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية.

ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى إعادة النظر في خطط بناء المستوطنات والتي تعتبر "ضارة بالتسوية في الشرق الأوسط".

وقال المنسق الاعلى لشؤون الخارجية والامن لدى الاتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل، السبت في بيان: "مثل هذه الخطوات يمكن أن تسبب ضررا كبيرا للتسوية على أساس حل الدولتين".