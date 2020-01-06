وفاة مواطن أصيب بعيار ناري قبل أكثر من شهر في نابلس

رام الله / سما /

أعلن الاطباء في مستشفى نابلس التخصصي وفاة المواطن محمود فريد رشيد عديلي (55 عاماً) من بلدة اوصرين جنوب نابلس متأثراً بإصابته بعيار ناري بالرأس قبل حوالي شهر ونصف.

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن الشرطة بتاريخ 6/1/2020 تلقت بلاغاً عن وصول المواطن عديلي لمستشفى نابلس التخصصي، جراء إصابته بعيار ناري بالرأس ووصفت حالته في حينه بالحرجة وغير المستقرة.

وأضاف أن الشرطة وفور تلقيها البلاغ باشرت البحث والتحري عن مطلقي النار وقامت بإبلاغ النيابة في حينه وباشرت التحقيق.

وأوضح العقيد ارزيقات أن النيابة العامة أحالت الجثة اليوم، إلى معهد الطبي الشرعي بجامعة النجاح للتشريح والوقوف على الأسباب المباشرة للوفاة.

وبين أن التحيقق لا يزال مستمراً لمعرفة ملابسات الحادث.

وأكد ارزيقات أن قوة من الأجهزة الأمنية هرعت إلى قرية اوصرين جنوب نابلس لحفظ الأمن والنظام العام.