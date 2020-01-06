  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفاة مواطن أصيب بعيار ناري قبل أكثر من شهر في نابلس

الأحد 23 فبراير 2020 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة مواطن أصيب بعيار ناري قبل أكثر من شهر في نابلس


رام الله / سما /

 أعلن الاطباء في مستشفى نابلس التخصصي وفاة المواطن محمود فريد رشيد عديلي (55 عاماً) من بلدة اوصرين جنوب نابلس متأثراً بإصابته بعيار ناري بالرأس قبل حوالي شهر ونصف.

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن الشرطة بتاريخ 6/1/2020 تلقت بلاغاً عن وصول المواطن عديلي لمستشفى نابلس التخصصي، جراء إصابته بعيار ناري بالرأس ووصفت حالته في حينه بالحرجة وغير المستقرة.

وأضاف أن الشرطة وفور تلقيها البلاغ باشرت البحث والتحري عن مطلقي النار وقامت بإبلاغ النيابة في حينه وباشرت التحقيق.

وأوضح العقيد ارزيقات أن النيابة العامة أحالت الجثة اليوم، إلى معهد الطبي الشرعي بجامعة النجاح للتشريح والوقوف على الأسباب المباشرة للوفاة.

وبين أن التحيقق لا يزال مستمراً لمعرفة ملابسات الحادث.

وأكد ارزيقات أن قوة من الأجهزة الأمنية هرعت إلى قرية اوصرين جنوب نابلس لحفظ الأمن والنظام العام.

الأكثر قراءة اليوم

غاضب من أعضاء فتح.. "كان" تزعم: استقالة محمد المدني من لجنة "التواصل مع المجتمع الإسرائيلي"

تعميم عاجل من "الصحة" بخصوص الوفد الكوري الذي زار فلسطين مؤخرا

رئيس الموساد وقائد الجبهة الجنوبية بجيش الاحتلال زارا قطر مطلع شهر الجاري

مرفق رابط الفحص.. إعلان هام للمستفيدين من المنحة القطرية للأسر الفقيرة بغزة

أميركا تنأى بنفسها عن اتهامات روسية لوقوفها خلف كورونا

غزة : وفاة موقوف لدى أجهزة الأمن

العاروري: دول عربية شاركت بصياغة خطة ترامب وهنية سيزور موسكو الأسبوع المقبل

الأخبار الرئيسية

الجهاد الاسلامي : دماء الشهداء لن تذهب هدراً وحسابنا مع العدو مفتوح

صورة.. الكشف عن هوية الشهيد الذي ارتقى شرق خانيونس وسرايا القدس تنعيه

o

فيديو : الاحتلال ينكل بجثمان شهيد خانيونس بطريقة إجرامية وبشعة

محدث: شهيد وإصابات برصاص الاحتلال شرق خانيونس

صحيفة عبرية تكشف : تقدم في مفاوضات التهدئة بين إسرائيل وحماس