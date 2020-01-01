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ليبرمان: نتنياهو يُخفي سياسة الاستسلام لحماس ويشتري الهدوء

الأحد 23 فبراير 2020 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: نتنياهو يُخفي سياسة الاستسلام لحماس ويشتري الهدوء


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان إن نتنياهو يستغل الأمن وكل شيء من أجل مصالحه السياسية واحتياجاته الشخصية.
 
وأضاف ليبرمان عبر "فيسبوك" حسب موقع القناة 2 العبرية: "لم تكن هناك قط شخصية سياسية سربت الأخبار الأمنية من أجل الاحتياجات السياسية أكثر من نتنياهو".
 
وأشار ليبرمان إلى أن نتنياهو ألغى سياسة الغموض التي كانت مألوفة منذ إنشاء الدولة.
 
ولفت إلى أن استخدام نتنياهو للرقابة ساذج وسياسي خاصة فيما يتعلق بإخفاء موضوع زيارة رئيس الموساد لقطر.
 
وحسب ليبرمان، يريد نتنياهو إخفاء الاستسلام لحماس والرغبة في شراء الهدوء حتى الانتخابات، بينما يفقد سكان مستوطنات غلاف قطاع غزة أمنهم على المدى الطويل.

#ليبرمان #نتنياهو #حماس

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