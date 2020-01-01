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فيديو.. تعرف على أقوى هاتف ستطرحه Xiaomi لعشاق الألعاب

الأحد 23 فبراير 2020 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. تعرف على أقوى هاتف ستطرحه Xiaomi لعشاق الألعاب


وكالات / سما /

سربت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية معلومات حول هاتف جديد تعمل على تطويره Xiaomi الصينية ليكون أفضل هاتف مخصصا لعشاق الألعاب الإلكترونية.

وتبعا للتسريبات فإن هاتف Xiaomi Black Shark 3 الجديد سيأتي بذاكرة وصول عشوائي 16 غيغابايت هي الأكبر للهواتف حتى الآن، ما يعطيه قدرة كبيرة على معالجة البيانات والصور بسرعة ليكون مناسبا لعشاق ألعاب الفيديو ومستخدمي الإنترنت.

كما من المفترض أن يزود هذا الهاتف أيضا بمعالج snapdragon-855 أو snapdragon-865  ، وموديم متطور سيمكنانه من التعامل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية 5G ليحمل ويستقبل البيانات بسرعة كبيرة جدا.

وتجدر الإشارة إلى أن هاتف Black Shark الذي كانت Xiaomi قد طرحته العام الفائت كان مصنفا كأقوى هاتف لعشاق الألعاب الإلكترونية حينها، وحصل على ذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، ومعالج  snapdragon-845، ونظام تبريد خاص يمنع ارتفاع درجة حرارة المعالج أثناء استخدامه لساعات طويلة.

#هاتف #ألعاب #شاومي

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