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قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من الضفة

الأحد 23 فبراير 2020 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الأحد، سبعة مواطنين من الضفة.

وقال نادي الأسير، في بيان، إن أربعة مواطنين جرى اعتقالهم من العيسوية في القدس، وهم: وسيم نايف عبيد، ومحمود سعدي الرجبي، ويزن أمجد عبيد، ويونس سفيان عبيد.

ومن بلدة تقوع في بيت لحم، اعتقل الاحتلال مواطنين، وهما: أحمد جمال العمور (22 عاماً)، وقصي محمود العمور (20 عاماً)، ومواطن آخر من بلدة عقربا بنابلس وهو همام بني فضل.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اليومين الماضيين 20 مواطنا على الأقل بينهم أطفال وفتاة من القدس، وكانت غالبية الاعتقالات في القدس منهم عائلة الشهيد ماهر زعاترة من جبل المكبر، والذي أعدمه جيش الاحتلال يوم أمس عند باب الأسباط، بالإضافة إلى الفتى محمد عبد المجيد صرمه (16 عاماً) من بلدة دير دبوان في رام الله، الذي أُصيب برصاص الاحتلال بالقرب من بلدة بيتين، ويقبع في مستشفى "شعاري تسيدك" الإسرائيلي بوضع صحي صعب.

#الاحتلال

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