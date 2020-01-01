صورة.. الكشف عن هوية الشهيد الذي ارتقى شرق خانيونس وسرايا القدس تنعيه

غزة / سما /

زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي اليوم الاحد شهيدها "محمد علي الناعم" (27 عاماً) أحد عناصرها بلواء خانيونس.

وقالت السرايا ان الشهيد ارتقى بجريمة صهيونية وحشية شرق خانيونس صباح اليوم .

يذكر ان قوات الاحتلال نكلت صباح اليوم بطريقة بشعة بجثمان الشهيد حيث تقدمت جرافة عسكرية إسرائيلية خارج الشريط الحدودي، باتجاه جثمان الشهيد، كان عدد من الشبان يحاولون انتشاله، بالرغم من إطلاق النار الكثيف باتجاههم وإصابة اثنين منههم.

وأخذت الجرافة العسكرية تنكل بجثمان الشهيد بمقدمتها الحادة، ثم رفعته من رأسه ليتدلى باقي جسمه في صورة بشعة، قبل تحركها باتجاه الشريط الحدودي حاملة معها جثمانه.





