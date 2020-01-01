  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صورة.. الكشف عن هوية الشهيد الذي ارتقى شرق خانيونس وسرايا القدس تنعيه

الأحد 23 فبراير 2020 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. الكشف عن هوية الشهيد الذي ارتقى شرق خانيونس وسرايا القدس تنعيه


غزة / سما /

زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي اليوم الاحد  شهيدها  "محمد علي الناعم" (27 عاماً) أحد عناصرها بلواء خانيونس.

وقالت السرايا ان الشهيد ارتقى بجريمة صهيونية وحشية شرق خانيونس صباح اليوم .

يذكر ان قوات الاحتلال نكلت  صباح اليوم بطريقة بشعة بجثمان الشهيد حيث تقدمت جرافة عسكرية إسرائيلية  خارج الشريط الحدودي، باتجاه جثمان الشهيد، كان عدد من الشبان يحاولون انتشاله، بالرغم من إطلاق النار الكثيف باتجاههم وإصابة اثنين منههم.

وأخذت الجرافة العسكرية  تنكل بجثمان الشهيد بمقدمتها الحادة، ثم رفعته من رأسه ليتدلى باقي جسمه في صورة بشعة، قبل تحركها باتجاه الشريط الحدودي حاملة معها جثمانه.



thumb

#شهيد #خانيونس #سرايا القدس

الأكثر قراءة اليوم

رابط الفحص،،أسماء المستفيدين من المنحة القطرية الـ100 دولار

غاضب من أعضاء فتح.. "كان" تزعم: استقالة محمد المدني من لجنة "التواصل مع المجتمع الإسرائيلي"

تعميم عاجل من "الصحة" بخصوص الوفد الكوري الذي زار فلسطين مؤخرا

مرفق رابط الفحص.. إعلان هام للمستفيدين من المنحة القطرية للأسر الفقيرة بغزة

أميركا تنأى بنفسها عن اتهامات روسية لوقوفها خلف كورونا

العاروري: دول عربية شاركت بصياغة خطة ترامب وهنية سيزور موسكو الأسبوع المقبل

تل ابيب: 9 سياح كوريين مصابين بـ"كورونا" زاروا البلاد والقدس والناصرة

الأخبار الرئيسية

o

فيديو : الاحتلال ينكل بجثمان شهيد خانيونس بطريقة إجرامية وبشعة

محدث: شهيد وإصابات برصاص الاحتلال شرق خانيونس

صحيفة عبرية تكشف : تقدم في مفاوضات التهدئة بين إسرائيل وحماس

كوهين

رئيس الموساد وقائد الجبهة الجنوبية بجيش الاحتلال زارا قطر مطلع شهر الجاري

العاروري

العاروري: دول عربية شاركت بصياغة خطة ترامب وهنية سيزور موسكو الأسبوع المقبل