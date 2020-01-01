  1. الرئيسية
  2. الصحة

طريقة "4 - 7 - 8" تجعلك تنام في 60 ثانية

الأحد 23 فبراير 2020 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طريقة "4 - 7 - 8" تجعلك تنام في 60 ثانية


وكالات

نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية،  مقالا تحدثت فيه عن الأرق وعدم القدرة على النوم، والمعاناة من ذلك والحالة التي يكون فيها الإنسان بحاجة ماسة إلى الراحة.

وقالت الصحيفة البريطاينة إن تقنية تنفس بسيطة ستجعل أي شخص ينام في أقل من دقيقة واحدة، وتسمى بطريقة "4 - 7 - 8".

وأضافت أن طريقة "4 - 7 - 8" تحظى بشعبية لدى الأشخاص الذين يعانون من الأرق، مشيرة إلى أنها تأتي أكلها بفعالية كبيرة في أقل من دقيقة، وأن كل ما على الإنسان أن يفعله، هو إجراء تغيير في طريقة التنفس ووتيرته.

وشرحت "ذا صن" طريقة التنفس، حيث قالت "يمكنك تجربة هذه الطريقة عن طريق التنفس عبر الأنف بمقدار 4 ثوان، ثم تمسك نفسك لمدة 7 ثوان، ثم تتنفس لمدة 8 ثوان، وتكرر هذه العملية 4 مرات".

وأفاد الدكتور أندرو ويل، المتخصص في الطب التكاملي في جامعة أريزونا، بأن تمرين التنفس مستوحى من اليوغا الهندية التي تستخدم كجزء من ممارسة التأمل، موضحا "أنها أفضل طريقة فردية للعودة إلى النوم إذا استيقظت في منتصف الليل أو في حالة المعاناة من الأرق".

وبين الدكتور ويل أن تلك الطريقة تفرض بعض الإيقاعات على التنفس، وتعطي إشارات تدريجية للجهاز العصبي.

المصدر: صحيفة "ذا صن" البريطانية

#النوم #الارق

الأكثر قراءة اليوم

رابط الفحص،،أسماء المستفيدين من المنحة القطرية الـ100 دولار

غاضب من أعضاء فتح.. "كان" تزعم: استقالة محمد المدني من لجنة "التواصل مع المجتمع الإسرائيلي"

تعميم عاجل من "الصحة" بخصوص الوفد الكوري الذي زار فلسطين مؤخرا

تشريح جثة مايكل جاكسون يكشف أسرارا درامية مثيرة

مرفق رابط الفحص.. إعلان هام للمستفيدين من المنحة القطرية للأسر الفقيرة بغزة

أميركا تنأى بنفسها عن اتهامات روسية لوقوفها خلف كورونا

العاروري: دول عربية شاركت بصياغة خطة ترامب وهنية سيزور موسكو الأسبوع المقبل

الأخبار الرئيسية

الكشف عن هوية الشهيد الذي ارتقى شرق خانيونس وسرايا القدس تنعيه

o

فيديو : الاحتلال ينكل بجثمان شهيد خانيونس بطريقة إجرامية وبشعة

محدث: شهيد وإصابات برصاص الاحتلال شرق خانيونس

صحيفة عبرية تكشف : تقدم في مفاوضات التهدئة بين إسرائيل وحماس

كوهين

رئيس الموساد وقائد الجبهة الجنوبية بجيش الاحتلال زارا قطر مطلع شهر الجاري