فيديو.. خدمات البريج وخانيونس يشعلان صراع الصعود

غزة / سما /

حقق خدمات البريج فوزا غاليا على منافسه الجلاء (1-0), ضمن منافسات الأسبوع العشرين من دوري الدرجة الأولى.

ويدين البريج بانتصاره إلى تامر مكرم الذي سجل هدف المباراة الوحيد (11), ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس, ويبقى رصيد الجلاء 36 نقطة في الصدارة.

خدمات النصيرات – خدمات خانيونس (0-1)

وتفوق خدمات خانيونس على خدمات النصيرات (1-0).

وسجل محمود أبو عمران هدف المباراة الوحيد (89), ليرفع خدمات خانيونس رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن مؤقتا, ويتوقف رصيد خدمات النصيرات عند 33 نقطة في المركز الثالث.

التفاح – الأقصى (0-0)

واحتكم التفاح للتعادل السلبي مع منافسه الأقصى.

وفشل الفريقان بالوصول للشباك على مدار 90 دقيقة, ليرفع التفاح رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني, ويصبح رصيد الأقصى 28 نقطة في المركز السابع مؤقتا.

الزيتون – بيت حانون الأهلي (0-0)

وتعادل الزيتون مع نظيره بيت حانون الأهلي (0-0).

ورفع الزيتون رصيده إلى 19 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير, وبات رصيد "الحوانين" 32 نقطة في المركز الرابع.