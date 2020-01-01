  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

فيديو.. خدمات البريج وخانيونس يشعلان صراع الصعود

الأحد 23 فبراير 2020 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. خدمات البريج وخانيونس يشعلان صراع الصعود


غزة / سما /

حقق خدمات البريج فوزا غاليا على منافسه الجلاء (1-0), ضمن منافسات الأسبوع العشرين من دوري الدرجة الأولى.

ويدين البريج بانتصاره إلى تامر مكرم الذي سجل هدف المباراة الوحيد (11), ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس, ويبقى رصيد الجلاء 36 نقطة في الصدارة.

خدمات النصيرات – خدمات خانيونس (0-1)

وتفوق خدمات خانيونس على خدمات النصيرات (1-0).

وسجل محمود أبو عمران هدف المباراة الوحيد (89), ليرفع خدمات خانيونس رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن مؤقتا, ويتوقف رصيد خدمات النصيرات عند 33 نقطة في المركز الثالث.

التفاح – الأقصى (0-0)

واحتكم التفاح للتعادل السلبي مع منافسه الأقصى.

وفشل الفريقان بالوصول للشباك على مدار 90 دقيقة, ليرفع التفاح رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني, ويصبح رصيد الأقصى 28 نقطة في المركز السابع مؤقتا.

الزيتون – بيت حانون الأهلي (0-0)

وتعادل الزيتون مع نظيره بيت حانون الأهلي (0-0).

ورفع الزيتون رصيده إلى 19 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير, وبات رصيد "الحوانين" 32 نقطة في المركز الرابع.

#خدمات البريج #الجلاء #خدمات النصيرات

الأكثر قراءة اليوم

غاضب من أعضاء فتح.. "كان" تزعم: استقالة محمد المدني من لجنة "التواصل مع المجتمع الإسرائيلي"

تعميم عاجل من "الصحة" بخصوص الوفد الكوري الذي زار فلسطين مؤخرا

رئيس الموساد وقائد الجبهة الجنوبية بجيش الاحتلال زارا قطر مطلع شهر الجاري

مرفق رابط الفحص.. إعلان هام للمستفيدين من المنحة القطرية للأسر الفقيرة بغزة

أميركا تنأى بنفسها عن اتهامات روسية لوقوفها خلف كورونا

غزة : وفاة موقوف لدى أجهزة الأمن

العاروري: دول عربية شاركت بصياغة خطة ترامب وهنية سيزور موسكو الأسبوع المقبل

الأخبار الرئيسية

الجهاد الاسلامي : دماء الشهداء لن تذهب هدراً وحسابنا مع العدو مفتوح

صورة.. الكشف عن هوية الشهيد الذي ارتقى شرق خانيونس وسرايا القدس تنعيه

o

فيديو : الاحتلال ينكل بجثمان شهيد خانيونس بطريقة إجرامية وبشعة

محدث: شهيد وإصابات برصاص الاحتلال شرق خانيونس

صحيفة عبرية تكشف : تقدم في مفاوضات التهدئة بين إسرائيل وحماس