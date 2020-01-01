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الأردن يقرر فحص جميع القادمين من فلسطين بسبب "كورونا"

الأحد 23 فبراير 2020 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يقرر فحص جميع القادمين من فلسطين بسبب "كورونا"


رام الله / سما /

قررت السلطات الاردنية فحص جميع القادمين من الاراضي الفلسطينية بسبب مرض كورونا.
واعلنت وزارة الصحة الاردنية انها اتخذت قرارا بفحض جميع القادمين من فلسطين الى الاردن، بسبب مرض كورونا، مشيرة الى انها قادرة على القيام بذلك الاجراء من خلال طواقمها.
وكان الدكتور عدنان إسحاق مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية ومسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الاردينة قال، في تصريح صحفي، إن الأردن اصبح وسط منطقة ملتهبة بسبب تفشي فايروس كورونا.
ولفت إلى أن الوزارة والجهات المختصة، ستقوم بتشديد الرقابة والإجراءات الوقائية على جميع المعابر والمنافذ الحدودية، وتحديدًا معبر جابر الحدودي مع الأردن، حيث يأتي اللبنانيون إلى المملكة منه.
وأشار اسحاق إلى أن السلطة الفلسطينية، لم تتواصل إلى الآن مع الصحة في الأردن لمتابعة هذا الأمر.
ولفت إلى أنه وفور إعلان الاحتلال تسجيل إصابات بهذا الفيروس، بدأ العمل على تكثيف الرقابة على جميع المعابر والحدود.

#الاردن #فلسطين #فيروس كورونا

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