جريزمان قد يغادر برشلونة في نهاية الموسم !

وكالات / سما /

يبدو أن الفرنسي أنطوان جريزمان، يقضي أوقاتاً صعبة مع فريقه الجديد برشلونة، وقد يغادر في نهاية الموسم الجاري.

وانتقل جريزمان إلى برشلونة قادماً من أتلتيكو مدريد في الصيف الماضي، بعد دفع الشرط الجزائي في عقده والمقدر حينها بـ 120 مليون يورو. لكنه قد يرحل عن النادي الكتالوني بعد عام واحد فقط.

وحسبما أشار موقع “le10sport” الفرنسي، يمكن لجريزمان مغادرة برشلونة في غضون بضعة أشهر قليلة.

وشهدت الأيام القليلة الماضية، الحديث عن صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة وإنتر ميلان، ينتقل على آثرها جريزمان للنادي الإيطالي، على أن ينتقل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة.

ويعتبر لاوتارو مارتينيز ضرورة قصوى بالنسبة لبرشلونة في الصيف المقبل لتعزيز مركز المهاجم، وخلافة لويس سواريز. وقد يدرج لاعب أو أكثر في الصفقة، وتم تداول إسم جريزمان.

وأكدت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، أن أنطوان جريزمان هو الحلم الأكبر بالنسبة لإنتر ميلان، لكن راتبه الكبير قد يكون عقبة في اتمام الصفقة الوقت الحالي.

وخاض جريزمان 34 مباراة مع برشلونة في موسمه الأول بجميع المسابقات حتى الآن، نجح في تسجيل 13 هدفاً وصنع 4 آخرين.