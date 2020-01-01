فيديو.. سوبر هاتريك ميسي يعيد برشلونة لصدارة الليجا

وكالات / سما /

اكتسح برشلونة ضيفه إيبار، وهزمه بخمسة أهداف دون رد، أمس السبت، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني.



تقمص ليونيل ميسي دور "تاجر السعادة" بتسجيل أربعة أهداف في الدقائق 14 و37 و40 و87، وأضاف أرتورو فيدال الهدف الخامس بالدقيقة 89.



رفع البارسا رصيده إلى 55 نقطة في الصدارة "مؤقتا"، متفوقا على ريال مدريد بفارق نقطتين، بينما تجم رصيد إيبار عند 24 نقطة في المركز السادس عشر.



دخل لاعبو برشلونة أجواء اللقاء متأخرا، وتركوا المبادرة للضيوف، حيث تهدد مرمى تير شتيجن بأكثر من محاولة لتاكاشي إينوي وإسكلانتي، كما ألغى الحكم هدفا سجله سيرجي إنريش بداعي التسلل.



بعد أقل من ربع ساعة، اخترق ميسي دفاع إيبار بمهارة فردية استثنائية، حيث راوغ أكثر من لاعب قبل أن يسدد الكرة في الشباك مسجلا الهدف الأول، بعدها أضاع أنطوان جريزمان فرصة كانت كفيلة بتعزيز التفوق الكتالوني.



عاند الحظ أرتورو فيدال في هز الشباك، حيث تصدى ماركو ديمتروفيتش حارس إيبار لفرصة مزدوجة، بعدها سدد جونزالو إسكلانتي كرة فوق العارضة.



تحرر ظهيرا برشلونة سيميدو وفيربو مع رباعي الوسط بوسكيتس وفيدال وأرثور ميلو وراكيتيتش، وأسفر الضغط عن هدف ثان سجله ميسي بتسديدة أرضية في الزاوية اليسرى، بعدها أهدى النجم الأرجنتيني الكرة لجريزمان الذي تعثر في تسديدها لتعود للنجم الأرجنتيني ويسجل الهاتريك، ليضرب البارسا معنويات ضيفه في مقتل.



لم تكن أحداث الشوط الثاني مختلفة، محاولات على فترات متباعدة لأوريانا وإينوي وإسكلانتي، ويقظة من الألماني مارك أندريه تيرشتيجن، وهدف ملغي للضيوف بداعي وجود مخالفة ضد جيرار بيكيه.



استغل كيكي سيتين مدرب برشلونة مقاعد البدلاء لتنشيط الصفوف حيث أشرك فرينكي دي يونج ثم أومتيتي والوافد الجديد مارتن بريثويت مكان بوسكيتس وبيكيه وجريزمان.



عاب لاعبو برشلونة السقوط كثيرا في مصيدة التسلل، لذا ألغى الحكم هدفين لأومتيتي وأرتورو فيدال، بينما تصدى حارس إيبار لفرصة مؤكدة من راكيتيتش.



تألق بريثويت في ظهوره الأول بقميص برشلونة، وساهم في هدفين بالدقائق الأخيرة، حيث مرر كرة لميسي، ليقوم الأخير بمراوغة حارس ومدافع إيبار، مسجلا الرابع له ولفريقه، بعدها بدقائق قليلة انفرد بريثويت بالمرمى ليسدد في جسد الحارس ديمتروفيتش، وأكملها أرتورو فيدال في الشباك.