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غانتس: لا يمكن لنتنياهو أن يكون رئيساً للحكومة المقبلة

الأحد 23 فبراير 2020 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: لا يمكن لنتنياهو أن يكون رئيساً للحكومة المقبلة


القدس المحتلة / سما /

هاجم زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، مشككاً في قدرته قيادة الدولة بعد الانتخابات الإسرائيلية، التي ستنطلق مطلع شهر مارس/آذار المقبل.
 
وأضاف غانتس، مؤتمر عقده بمدينة حيفا، مساء أمس، "كيف لرجل يواجه ثلاث قضايا فساد أن يشكل حكومة نزيهة"، مشيراً إلى أن البلاد تحتاج لرئيس حكومة قادر على حمايتها والتفرغ لبنائها.  
 
وشغل نتنياهو منصب رئاسة الحكومة أربع ولايات ويكافح من أجل بقائه السياسي بعد أن وجه له الادعاء قائمة اتهامات بالفساد.
 
ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اتهمه الادعاء بالفساد في ثلاث قضايا جنائية، كما فشل نتنياهو مرتين في تشكيل حكومة بعد جولتين غير حاسمتين من الانتخابات العامة في شهري أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول السابقين. 
 
كذلك أخفق بيني غانتس خصم نتنياهو في تلك الانتخابات في تشكيل حكومة ائتلافية، الأمر الذي زج بإسرائيل في مأزق سياسي وأدى إلى إجراء انتخابات ثالثة للمرة الأولى.

#غانتس #نتنياهو #انتخابات

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