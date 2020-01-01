بدء صرف المنحة القطرية بغزة

غزة / سما /

بدأت صباح اليوم الأحد، في قطاع غزة عملية صرف المنحة القطرية للعوائل المستورة والمتعففة، عبر فروع بنك البريد.

وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أعلن مساء أمس السبت، أن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 120 ألف أسرة، بواقع (100$) للأسرة الواحدة.

وبين أن الصرف سيكون وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة، للأسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

ومن المقرر أن تستمر عملية التوزيع لأيام عدة، وفقا لآلية الترتيب الأبجدي للمستفيدين.