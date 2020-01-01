  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: قتل شاب أعزل والتنكيل بجثمانه شرق خانيونس جريمة بشعة

الأحد 23 فبراير 2020 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: قتل شاب أعزل والتنكيل بجثمانه شرق خانيونس جريمة بشعة


غزة / سما /

قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس، اليوم الأحد، إن تعمد قتل الاحتلال لشاب أعزل على تخوم قطاع غزة والتنكيل بجثته تحت سمع وبصر العالم بمثابة جريمة بشعة تضاف إلى سجل جرائمه الأسود بحق الشعب الفلسطيني وبحق أهل غزة المحاصرين.

وحمل برهوم في تصريح صحفي له، الاحتلال المسؤولية عن تبعات ونتائج هذه الجريمة.

وأضاف إن هذه السياسة الفاشية التي يمارسها الاحتلال الصهيوني خطيرة جدًا، فهو يمعن بجرائمه وإرهابه بحق الشعب الفلسطيني الثائر في وجه الظلم والقهر والعدوان والحصار، بهدف تخويفهم وكسر إرادتهم وثنيهم عن مواصلة مشوارهم النضالي والكفاحي ضد الاحتلال وسياساته وجرائمه.

وتابع "إن هذه الجرائم والانتهاكات لن تجعل شعبنا يستكين أو يرضخ، بل ستزيده قوة وثباتا وتمسكًا بأرضه وبحقوقه، وأكثر إصرارًا على مقاومة المحتل وبكافة السبل والأدوات وأشكال المقاومة دفاعًا عن حقوقه وثوابته وبكل ما يملك من قوة، مهما بلغت التضحيات".

#حماس #الاحتلال #شهيد #خانيونس

الأكثر قراءة اليوم

رابط الفحص،،أسماء المستفيدين من المنحة القطرية الـ100 دولار

غاضب من أعضاء فتح.. "كان" تزعم: استقالة محمد المدني من لجنة "التواصل مع المجتمع الإسرائيلي"

تعميم عاجل من "الصحة" بخصوص الوفد الكوري الذي زار فلسطين مؤخرا

تشريح جثة مايكل جاكسون يكشف أسرارا درامية مثيرة

مرفق رابط الفحص.. إعلان هام للمستفيدين من المنحة القطرية للأسر الفقيرة بغزة

أميركا تنأى بنفسها عن اتهامات روسية لوقوفها خلف كورونا

تل ابيب: 9 سياح كوريين مصابين بـ"كورونا" زاروا البلاد والقدس والناصرة

الأخبار الرئيسية

o

فيديو : الاحتلال ينكل بجثمان شهيد خانيونس بطريقة إجرامية وبشعة

محدث: شهيد وإصابات برصاص الاحتلال شرق خانيونس

صحيفة عبرية تكشف : تقدم في مفاوضات التهدئة بين إسرائيل وحماس

كوهين

رئيس الموساد وقائد الجبهة الجنوبية بجيش الاحتلال زارا قطر مطلع شهر الجاري

العاروري

العاروري: دول عربية شاركت بصياغة خطة ترامب وهنية سيزور موسكو الأسبوع المقبل