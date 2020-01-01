حماس: قتل شاب أعزل والتنكيل بجثمانه شرق خانيونس جريمة بشعة

غزة / سما /

قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس، اليوم الأحد، إن تعمد قتل الاحتلال لشاب أعزل على تخوم قطاع غزة والتنكيل بجثته تحت سمع وبصر العالم بمثابة جريمة بشعة تضاف إلى سجل جرائمه الأسود بحق الشعب الفلسطيني وبحق أهل غزة المحاصرين.

وحمل برهوم في تصريح صحفي له، الاحتلال المسؤولية عن تبعات ونتائج هذه الجريمة.

وأضاف إن هذه السياسة الفاشية التي يمارسها الاحتلال الصهيوني خطيرة جدًا، فهو يمعن بجرائمه وإرهابه بحق الشعب الفلسطيني الثائر في وجه الظلم والقهر والعدوان والحصار، بهدف تخويفهم وكسر إرادتهم وثنيهم عن مواصلة مشوارهم النضالي والكفاحي ضد الاحتلال وسياساته وجرائمه.

وتابع "إن هذه الجرائم والانتهاكات لن تجعل شعبنا يستكين أو يرضخ، بل ستزيده قوة وثباتا وتمسكًا بأرضه وبحقوقه، وأكثر إصرارًا على مقاومة المحتل وبكافة السبل والأدوات وأشكال المقاومة دفاعًا عن حقوقه وثوابته وبكل ما يملك من قوة، مهما بلغت التضحيات".