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فوز ساندرز بالانتخابات التمهيدية للديموقراطيين بولاية نيفادا

الأحد 23 فبراير 2020 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فوز ساندرز بالانتخابات التمهيدية للديموقراطيين بولاية نيفادا


وكالات

أظهرت نتائج جزئية للانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي التي جرت ، أمس السبت، في ولاية نيفادا الأميركية أن السناتور بيرني ساندرز، فاز في الاقتراع بفارق كبير عن منافسيه، ما يسمح له بتعزيز موقعه لتحدي الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر.

ويتقدم السناتور المستقل البالغ من العمر 78 عاما بفارق كبير على منافسيه، بحصوله على 46 بالمئة من الأصوات، حسب هذه الأصوات التي ما زالت جزئية.

وتفيد النتائج التي تشمل 23 بالمئة من مراكز التصويت، أن نائب الرئيس السابق، جو بايدن، يأتي في المرتبة الثانية وحصد 23 بالمئة من الأصوات، متقدما بفارق كبير على بيت بوتيدجيدج الذي صوت 13 بالمئة من الناخبين له.

وهذه الجولة الثالثة من الاقتراع التمهيدي للديموقراطيين تجعل السناتور الاشتراكي في موقع قوي جدا قبل انتخابات "الثلاثاء الكبير"، التي ستجرى في الثالث من آذار/مارس وتصوت فيها 13 ولاية أميركية.

وكان ساندرز يواصل حملته في تكساس التي ترتدي مع كاليفورنيا أهمية كبيرة بين الولايات التي ستصوت الثلاثاء.

وأمام حشد استقبله بهتاف "بيرني"، قال ساندرز "سننتصر في جميع أنحاء هذا البلد، لأن الأميركيين سئموا من رئيس يكذب طوال الوقت". وأضاف "في نيفادا تمكنا من جمع تحالف متعدد الأجيال ومتعدد الأعراق".

ونجح ساندرز الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين الشباب، هذه المرة من جذب الأقليات الأمر الذي كان نقطة ضعف له في محاولته الفوز في ترشيح الديموقراطيين للانتخابات الرئاسية في 2016 في مواجهة هيلاري كلينتون.

وبات ساندرز في موقع يسمح له بخوض السباق إلى البيت الأبيض، لكن المسيرة طويلة للوصول إلى ترشيح الديموقراطيين.

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