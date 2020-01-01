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الخليل: الاحتلال يغلق طرقا ومداخل شرق يطا بالسواتر الترابية

الأحد 23 فبراير 2020 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، طرقا ومداخل المسافر الشرقية لبلدة يطا جنوب الخليل بالسواتر الترابية.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية في الجنوب راتب الجبور ، إن جرافات الاحتلال شرعت منذ ساعات الصباح بإغلاق الطرق الترابية ومداخل الخرب في المسافر الشرقية ليطا، والتي تربطها ببلدة يطا عبر الشارع الالتفافي رقم 60 بالسواتر التربية، وذلك لمنع تنقل المواطنين عبر هذه الطرق وتواصلهم مع بلدة يطا، وتقييد الحركة في المسافر.

وقال الجبور، إن سلطات الاحتلال تشدد من إجراءاتها التعسفية بحق سكان المسافر الشرقية والزائرين، للعمل على افراغ المنطقة من سكانها.

#الاحتلال #يطا

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