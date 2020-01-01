الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة والقدس

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، 7 مواطنين غالبيتهم فتية خلال مداهمات متفرقة بالضفة والقدس.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل أحمد سميح لباط (13 عاماً) من قلقيلية.

كما اعتقلت، أحمد جمال العمور وقصي محمود العمور من بيت لحم.

وفي الخليل، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جنود الاحتلال في منطقة أبو الطوق في بلدة بيت أمر شمالاً.

واقتحم مستوطنون، الليلة الماضية، البلدة القديمة في الخليل، وسط حماية مشددة من جيش الاحتلال.

واعتقل الاحتلال 4 فتية من العيسوية وهم: وسيم نايف عبيد، ومحمود سعدي الرجبي، ويونس سفيان عبيد ويزن أمجد عبيد.