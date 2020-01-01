ليبرمان: أعترف أنني فشلت أمام غزة و لا فائدة من شن عملية عسكرية في القطاع

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، إنه لا فائدة من شن عملية عسكرية في قطاع غزة، إذا لم يكن معروفًا ماذا ستكون النهاية.

وتساءل ليبرمان في حديث لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية: "هل تم ردع حماس في عهد نفتالي بينت كوزير للجيش الإسرائيلي؟"، مضيفًا: "للأسف إسرائيل هي التي تم ردعها".

وأضاف ليبرمان: "يجب أن نفهم في النهاية أن الغزّيين لن يختفوا.. أنا أعترف أنني فشلت ولم أستطع أن أدرك مفهوم الأمن بالنسبة لغزة، لذلك تحليت بالمسؤولية واستقلت"، وفق تعبيره.

وقال ان " رئيس الموساد يوسي كوهين وقائد المنطقة الجنوبية هرتسي هليفي زارا قطر بأمر من نتنياهو و توسلوا من القطريين لمواصلة تحويل الأموال إلى حماس مضيفا ان نتنياهو يعمل كمحامي عن حماس ويضغط على قطر ومصر للدفاع عن حماس " .

وتابع : " هكذا نرى قدرة حماس في ابتزار اسرائيل عن طريق التهديد :

1. فقد حصل خلاف بين كل من مصر وقطر مع حماس و أعلنت قطر أنها ستوقف ارسال الأموال في نهاية مارس .

2. رداً على ذلك ، أعادت حماس إطلاق الصواريخ و البالونات للضغط على إسرائيل

3. ارسل نتنياهو رئيس الموساد لإقناع القطريين بـالدفع وتحويل الأموال إلى حماس

4. وافق القطريون و توقف إطلاق النار .