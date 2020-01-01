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صحيفة عبرية : تقدم في مفاوضات التهدئة بين إسرائيل وحماس

الأحد 23 فبراير 2020 07:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية : تقدم في مفاوضات التهدئة بين إسرائيل وحماس


القدس المحتلة / سما /

 زعمت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الأحد، أنه تم إحراز تقدم في الاتصالات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس من أجل الوصول لترتيبات واسعة، بوساطة كبار مسؤولي جهاز المخابرات المصرية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية قولها، إن الوفد الأمني المصري الذي زار غزة مؤخرًا التقى بمسؤولين أمنيين رفيعين المستوى في إسرائيل وغزة، وذلك لإزالة العقبات التي ظهرت مؤخرًا مشيرةً إلى أن التسهيلات الأخيرة بما فيها زيادة عدد تصاريح التجار جميعها خطوات مرتبطة بشكل مباشر بالتقدم المحرز في الاتصالات بين الجانبين.

وبينت المصادر، إن هذه التسهيلات وزيادة عدد تصاريح التجار هي جزء من الصيغة التي تقدمها إسرائيل لحماس عبر الوسطاء، وأن الحركة قبلت بها وعملت في المقابل على وقف البالونات ومنع أي عمليات استفزازية على الحدود.

ولفتت المصادر إلى أن هناك أيضًا مفاوضات جارية بشأن قضية الأسرى الإسرائيليين لدى حماس مشيرةً إلى أن هناك اتصالات سرية بهذا الصدد.

ووفقًا للمصادر، فإن حماس ستقدم مطالبها بشأن قضية إجراء صفقة تبادل، تتمثل بالإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين من بينهم نساء وأطفال، مقابل الجنود الإسرائيليين بغزة.

ورجحت المصادر أن لا يتم التوصل إلى هذه الصفقة قبل الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري في الثاني من الشهر المقبل.

#حماس #اسرائيل #تهدئة

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