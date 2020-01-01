أوروبا تدعو إسرائيل للتخلي عن بناء مستوطنات جديدة

القدس المحتلة / سما /

دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى إعادة النظر في خطط بناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية، والتي تعتبر، بحسب الاتحاد الأوروبي، "ضارة بالتسوية في الشرق الأوسط".

وقال الممثل الأوروبي الأعلى للسياسة الخارجية والأمن، جوسيب بوريل، يوم السبت في بيان: "مثل هذه الخطوات يمكن أن تسبب ضررا كبيرا للتسوية على أساس حل الدولتين".

هذا وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس أن إسرائيل تعتزم بناء 2200 وحدة سكنية جديدة في المستوطنة المقامة في جبل أبو غنيم في القدس الشرقية المحتلة، وبناء 4000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنة المسماة جيفعات همتوس​​​.

