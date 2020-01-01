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حالة الطقس : فرصة صعيفة لسقوط الأمطار

الأحد 23 فبراير 2020 07:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : فرصة صعيفة لسقوط الأمطار


رام الله / سما /

وقعت الارصاد الجوية أن يستمر الجو غائماً جزئياُ ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة يكون الجو غائماًجزئيا وشديد البرودة، تبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاثنين: يستمر الجو غائماً جزئياُ ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله الامطار المتفرقة على معظم المناطق خاصة الجنوبية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد احيانا ،والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.
الأربعاء: يستمر الجو غائماً جزئياُ ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة تبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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