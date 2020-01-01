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اتهامات للجهاد الاسلامي

الاحتلال : اطلاق النار وقذيفة مدفعية اتجاه "مسلحين" شرق خانيونس

الأحد 23 فبراير 2020 07:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال : اطلاق النار وقذيفة مدفعية اتجاه "مسلحين" شرق خانيونس


غزة / سما /

 أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، قذيفة مدفعية تجاه مجموعة من الشبان شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وبحسب شهود عيان، فإنه سمع إطلاق نار بعد أن أطلقت قوات الاحتلال القذيفة المدفعية دون أن يعرف مصير الشبان.

فيما قال مراسل صحيفة معاريف، إن الجنود فتحوا النار على مجموعة اقتربت من السياج الأمني وفيما يبدو حاولت إلقاء قنبلة.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي لقناة 13 العبرية، أن المسلحين وصلا إلى الحدود قبالة نقطة عسكرية شمال خانيونس مرجحًا أنهما من عناصر الجهاد الإسلامي.

وأشار إلى أن قوات لواء كفير أطلقت النار من سلاح خفيف، ثم أطلقت صاروخ "لاو" تجاههما، وتم تحديد إصابتهما بشكل مباشر قبل أن ينجحا في زرع وتشغيل العبوة.

ووفقًا لمراسل يديعوت أحرونوت، فإن التقديرات الأمنية والعسكرية، أن حركة الجهاد الإسلامي وبعض الفصائل التي وصفها بـ "المارقة" ستواصل هجماتها على الحدود، رغم محاولات إحراز تقدم في ملف التهدئة.

#قذيفة #خانيونس #الاحتلال

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