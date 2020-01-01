نتنياهو يوافق على تركيب خطوط هواتف لأسرى "حماس" في سجن "رامون"

القدس المحتلة / سما /

قالت قناة "كان" العبرية، إن إدارة السجون الإسرائيلية بدأت في تركيب خطوط الهواتف العامة للأسرى في أقسام أسرى حركة "حماس" في سجن "رامون".

ونقلت عن مسؤول في السجون قوله، "نحن نواصل عملية تركيب الهواتف العامة في السجن، بينما نقوم بتشغيل أنظمة الحواجز الخلوية في جميع السجون".

وكان جهاز المخابرات الإسرائيلية العامة "الشاباك" قد وافق على إدخال الهواتف العمومية إلى أقسام الأسرى الأمنيين الفلسطينيين، وذلك بعد موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتهدف الخطوة التي وافق عليها نتنياهو، إلى إيقاف الإضراب الذي بدأه الأسرى في شهر أبريل احتجاجا على تركيب أجهزة التشويش في السجون.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت، مؤخرا، قسم 4 في سجن "ريمون".

وأوضح نادي الأسير في بيان، حينها، أنه وعلى الرغم من وجود اتفاق بين الأسرى والإدارة منذ سنوات يقضي بمنع دخول قوات "المتسادا" بشكل خاص، إلى غرف الأسرى، إلا أن إدارة السجون تتعمد إدخالها، مع تصاعد عمليات القمع منذ مطلع العام المنصرم، التي عدت الأعنف منذ أكثر من عشر سنوات.