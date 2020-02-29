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الصحة تكشف نتائج تحليل عمال المطعم الذين ارتاده السياح الكوريون في أريحا

السبت 22 فبراير 2020 10:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة تكشف نتائج تحليل عمال المطعم الذين ارتاده السياح الكوريون في أريحا


رام الله / سما /

وصف الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، طريف عاشور، نتائج تحليل، عمال المطعم الذين ارتاده السياح الكوريون، في أريحا بـ "الأخبار المطمئنة". 

وقال عاشور على صفحته في موقع (فيسبوك): "من الأخبار المطمئنة هذه الليلة، أن جميع نتائج فحوصات عمال المطعم الذي ارتاده السياح الكوريون في أريحا، كانت سلبية أي (لا يحملون فيروس (كورونا)".

وأضاف: "سيبقى العمال في الحجر لمدة أسبوع إضافي، حيث غادر الوفد السياحي في 15 شباط/ فبراير، ونهاية الأسبوعين تكون في 29 شباط/ فبراير أي بعد أسبوع من اليوم".

وفي وقت سابق،  أعلنت الوزارة أن وفداً سياحياً من كوريا الجنوبية، زار دولة فلسطين في الفترة ما بين 8 إلى 15 من شباط/ فبراير الجاري، حيث زار القدس ونابلس وأريحا وبيت لحم والخليل، وتبيّن إصابة بعض أعضائه بفيروس (كورونا) لدى عودتهم إلى بلادهم.

وطالبت الوزارة، في تصريح صحفي،السبت، من كل من احتك بهذا الوفد، أو تواجد بالقرب منه على مسافة أقل من مترين ولمدة 15 دقيقة على الأقل، أن يقوم بما يلي: حفاظاً على ذاته وعائلته ومجتمعه، بأن يضع نفسه بنفسه في الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً أي لتاريخ 29/2/2020 حيث لا يخالط فيها الآخرين.

 

#الصحة #كورونا #كوفيد 19 #رام الله #بيت لحم #الضفة الغربية #مطاعم #فلسطين #فيروس كورونا

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