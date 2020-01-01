غزة: سكان مدينة حمد يحتجون على قرار العمادي بتأجيل الأقساط ويطالبون بالإعفاء الكامل

غزة / سما /

اعتصم العشرات من سكان مدينة حمد، مساء يوم السبت، للمطالبة بالإعفاء الكامل من الأقساط الشهرية المؤجلة للعام الثالث على التوالي، بعد قرار السفير القطري محمد العمادي باعفاء بعض العائلات فقط وتأجيل آخرين.

وقال المشاركون الذي اعتصموا أمام مسجد حمد، الوحيد في المدينة، والمقام ضمن المرحلة الأولى، مطالبهم بالإعفاء الكامل، بتردي أوضاعهم المالية على إثر الأزمات المتلاحقة التي مرت بها غزة بالسنوات الأخيرة.

ووفقا لبيان للجنة القطرية يوم الثلاثاء، استجاب العمادي لمناشدات سكان المدينة مراعاة للأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع، والذين طالبوا بتأجيل دفع الأقساط نظرا لما تمر به غزة من ظروف قاسية وفي ظل انقطاع وتقليص رواتب عدد كبير من موظفي الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد البيان أنه تم الاتفاق على ذلك بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، بعد متابعة مناشدات سكان المدينة إلى السفير ودولة قطر للتخفيف من معاناتهم المتفاقمة.

وقدم السكان رسالة للسفير العمادي وهذا نصها:

نداء استغاثة عاجل صادر عن مجلس إدارة مدينة سمو الشيخ حمد

في أعقاب الإعلان من قبل مكتب السيد السفير القطري المهندس/ محمد العمادي الذي نكن له كل الإحترام والتقدير ،

عن إستئناف عملية دفع أقساط الشقق على سكان مدينة حمد فإننا نرسل برقية عاجلة لسعادة السفير والإخوة في وزارة الأشغال وصندوق مدينة حمد بضرورة وقف هذا القرار في هذا الوقت المعقد والصعب للغاية حيث يعاني سكان مدينة حمد ما يعانيه كباقي أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان فإننا نطالبكم بروح المسؤلية الوطنية ونخاطب فيكم أصالة الموقف الداعم والمساند لأبناء شعبنا بضرورة إلغاء هذا القرار وتأجيل دفع الأقساط المتبقية عن عام ٢٠٢٠ وعمل دراسة جدية لإعفاء السكان من الأقساط ومساواتهم بباقي المشاريع الإسكانية في قطاع غزة التي منحت لأصحابها .. فنرجوا أن نجد آذان صاغية نحو تخفيف العبيء القاهر لسكان مدينة حمد ونأمل منكم العدول عن هذا القرار .

قال رسول الله صل الله عليه وسلم مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِما سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاَللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ...