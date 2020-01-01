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العمادي يتفقد شركات ومصانع في المنطقة الصناعية بغزة

السبت 22 فبراير 2020 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمادي يتفقد شركات ومصانع في المنطقة الصناعية بغزة


غزة / سما /

أجرى السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم السبت، جولة تفقد خلالها عدداً من الشركات والمصانع المحلية في المنطقة الصناعية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وتفقد السفير العمادي برفقة نائبه خالد الحردان سير العمل في عدد من المصانع الكبرى في المنطقة الصناعية بغزة، معربًا عن إعجابه بجودة المنتج المحلي وتنوعه وخطوط الإنتاج المستخدمة في إنتاجه رغم الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات.

وتأتي جولة السفير القطري بعد لقاءٍ جمعه مع عدد من أصحاب المصانع والشركات في مقر إقامته بغزة أمس الجمعة، بحثوا خلاله آليات دفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني ودعم صمود المنتج المحلي بكافة أشكاله، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها سكان القطاع.

كما بحث مع أصحاب المصانع والشركات سبل تطوير المنطقة الصناعية بما يخدم المواطنين، ويوفر فرص عمل لآلاف الأيادي العاملة، ويحدّ من نسب البطالة المرتفعة في القطاع.

#غزة #السفير العمادي #المنطقة الصناعية

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